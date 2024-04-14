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تحقيقات ومتابعات

العيد الكبير.. عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2024 -1445

وقفة عرفات
وقفة عرفات

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

موعد عيد الأضحى 2024

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن وقفة عرفات ستكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، بينما يبدأ العيد الكبير يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 وينتهي يوم الخميس 20 يونيو، وليبقى الأمر النهائى عن موعد عيد الأضحى بعد رؤية دار الإفتاء المصرية واستطلاعها لهلال شهر ذي الحجة

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2024

وطبقا لما ذكر فى السطور السابقة يكون متبقى 63 يوما تقريبا على موعد عيد الأضحى المبارك 2024 الموافق 1445 هجريا ، ويكون غرة شهر ذي الحجة 1445 يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ويستمر عيد الأضحى لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 20 يونيو 2024.

أول أيام ذي الحجة 2024 كم يوافق؟.. وموعد إجازة عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى 2024 فلكيًا

موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 1445

تأتي وقفة عرفات هذا العام 2024 - 1445 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 حيث يحصل المواطنين على إجازة رسمية خلال عيد الأضحى من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024 والتي تستمر لمدة 5 أيام تشمل (وقفة عرفات و4 أيام عيد الأضحى) جميعها إجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري وهى كما يلي:-

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 اجازة وقفة عرفات.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 اجازة أول أيام عيد الأضحى.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 اجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 اجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجازة رابع ايام عيد الأضحى.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

الخميس 25 أبريل

 إجازة عيد تحرير سيناء

الأربعاء الموافق 1 مايو 2024:

إجازة عيد العمال 

يوم الإثنين 6 مايو 2024:

إجازة شم النسيم

إجازة 30 يونيو :

بمناسبة ثورة 30 يونيو 

إجازة رأس السنة الهجرية :

8 يوليو 2024 

إجازة ثورة 23 يوليو 

إجازة مولد النبوى  فى 8 سبتمبر.

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