الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 66 مليار جنيه فى أول تعاملاتها بعد إجازة عيد الفطر

البورصة
البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم، أول تداولاتها بعد عطلة عيد الفطر مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 66 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1.994 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 51.1 مليار جنيه تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.5 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسية “إي جي إكس 30” بنسبة 3.9 % ليصل إلى مستوى 29616.47 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 2.36 ٪ ليصل إلى مستوى 6696.15 نقطة، وشملت الارتفاعات المؤشر الأوسع نطاقا “إي جي إكس 100” الذي زاد بنحو 2.93 في المائة ليصل إلى مستوى 9584.51 نقطة.

البورصة المصرية مؤشرات ارتفاعات جماعية تعاملات اليوم الاثنين عيد الفطر المبارك

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