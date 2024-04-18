مواعيد قطع الكهرباء في جميع المحافظات لا تزال من الأمور التي تهم الكثير من المواطنين لمعرفة جداول انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التابعة لهم بعد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتكون محصورة في ساعات النهار.

مواعيد قطع الكهرباء في جميع المحافظات

وأعلنت شركات الكهرباء عن جداول مواعيد قطع الكهرباء في جميع المحافظات لتخفيف الأحمال في القاهرة وجميع المحافظات، حيث سيبدأ انقطاع الكهرباء في تمام الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة 5 مساء وتم تقسيم فترات الانقطاع إلى مجموعات، حيث سيكون موعد انقطاع الكهرباء لكل مجموعة كالتالي:

المجموعة الأولى: من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

المجموعة الثانية: من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا.

المجموعة الثالثة: من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 5 مساءً.

الأماكن المستثناه من تخفيف الأحمال الكهربائية

وخلال خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في القاهرة والمحافظات، يكون هناك استثناءات مهمة يجب أخذها في الاعتبار ومن ضمن هذه الاستثناءات:

المستشفيات والمنشآت الطبية الحيوية حيث سيتم استبعاد المستشفيات والمرافق الطبية الحيوية من خطة تخفيف الأحمال، حيث يجب أن تبقى هذه المرافق مستمرة في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة. محطات المياه والصرف الصحي: سيتم استثناء محطات المياه والصرف الصحي من خطة تخفيف الأحمال لضمان استمرارية توفير المياه النقية ومعالجة الصرف الصحي بشكل فعال. مراكز الإطفاء والشرطة: تشمل الاستثناءات أيضًا مراكز الإطفاء والشرطة. بعض المناطق الصناعية: قد تتم مراعاة استثناء بعض المناطق الصناعية الحيوية من خطة تخفيف الأحمال، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية لاستمرار عمليات الإنتاج والتصنيع.

شكاوى أعطال الكهرباء

توفر وزارة الكهرباء والطاقة خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والتواصل مع الشركة لحل المشاكل وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. يمكنك التواصل من خلال الأرقام التالية:

ويمكنكم الإبلاغ عن أعطال الكهرباء أو تقديم شكوى بشأن فواتير الكهرباء، اتصل على الرقم 121 وهو متاح على مدار الساعة.

للتواصل بشأن حساب الفاتورة، اتصل على رقم 359.

للحصول على استفسارات عامة حول الخدمات، اتصل على رقم 527935.

وللإبلاغ عن مشاكل فنية، اتصل على رقم 2835989.

وللإبلاغ عن قراءات العداد، يمكنكم الاتصال على رقم 146197.

وللإستعلام عن المتأخرات، اتصل على رقم 7021.

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