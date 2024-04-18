الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

كيف تتجنب الحرائق والحوادث خلال تخفيف أحمال الكهرباء؟

الكهرباء
الكهرباء

بدأت خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وتستمر مدة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات مصر ساعتين فقط لكل منطقة سكنية، ويبدأ قطع التيار في تمام الساعة 11 صباحًا ويظل حتى الساعة 5 مساءً، وفقًا للمواعيد المعلن عنها قبل شهر مضان.

نصائح للمستهلكين تجنبًا للحرائق والحوادث

1- ينصح باستشارة أخصائي لفحص أسلاك الأجهزة والتحقق من أنها مناسبة.

2- يرجى عدم استخدام أكثر من جهاز في آنٍ واحد على نفس الدائرة الكهربائية.

3- يجب استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

4- يجب فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر بعد انقطاع التيار.

5- إعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى بعد عودة التيار الكهربي بدقيقة كحد أدنى، لإتاحة الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار، ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.

6- ينصح عند فترة انقطاع التيار الكهربائي بعدم فتح الثلاجة أو الفريزر إلا مرات قليلة جدًا، لمنع فقدان البرودة أو الفريون من الثلاجة.

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