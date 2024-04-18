الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|مخاطر تواجه الأهلى فى موقعة "لوبومباشى" وتراجع أسعار الدواجن

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

تحذير لهذه الفئات من الخروج.. "الصحة" توجه 7 نصائح بالتزامن مع التقلبات الجوية

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين، التي يجب عليهم اتباعها، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد وهبوب رياح الخماسين.  

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أبرزها الأخطاء التحكيمية.. 5 مخاطر تواجه الأهلى فى موقعة "لوبومباشى"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة، التي ستقام في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب "لوبومباشي".

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وسط ضغط غربى.. كيف تستعد إيران لهجوم إسرائيلى انتقامى؟

تضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إسرائيل لتخفيف أي رد على الهجوم الإيراني في نهاية الأسبوع، على أمل تهدئة التوترات. 

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن إيران قد تستعد لهجوم إسرائيلي انتقامي على أراضيها أو وكلائها، حيث تضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إسرائيل من أجل رد يتجنب تصعيد التوترات الناجمة عن هجوم طهران الصاروخي والطائرات دون طيار في نهاية الأسبوع.

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جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا متواصلًا على المناطق الجنوبية من مدينة غزة

قال إعلام فلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا مدفعيًا متواصلًا على المناطق الجنوبية من مدينة غزة.

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تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

سجل سعر الدواجن اليوم تراجعًا كبيرًا في بورصة الدواجن الرئيسية، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء ٨٠ جنيهًا في البورصة، كما تراجعت باقي أسعار الدواجن، بينما ارتفعت أسعار الكتاكيت، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدواجن اليوم الخميس الموافق  18 /4 /2024.

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أسعار الفراخ الاحتلال غزة إسرائيل إيران لوبومباشي

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