الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحذير لهذه الفئات من الخروج.. "الصحة" توجه 7 نصائح بالتزامن مع التقلبات الجوية

رياح الخماسين
رياح الخماسين

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين، والتي يجب عليهم اتباعها، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد وهبوب رياح الخماسين.  

وحددت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، 7 نصائح على المواطنين الالتزام بها، والتي جاءت على النحو التالي:

7 نصائح للحفاظ على صحتك في التقلبات الجوية 

7 نصائح للحفاظ على صحتك في التقلبات الجوية 

الأرصاد تحذر من رياح الخماسين

وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد عودة استقرار الأحوال الجوية، وأبرز الظواهر المتوقعة خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وأكدت غانم في تصريحات لـ"الدستور" أنَّه يسود حالة من الأتربة والرمال المثيرة وتدهور الرؤية الأفقية وانعدامها بشكل جزئى على مناطق من غرب البلاد، وتحديدًا السلوم ومطروح.

وأوضحت "غانم" أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة تؤثر على البلاد اليوم الأربعاء، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة عودة انخفاض الحرارة جزئيًا ابتداءً من غدٍ الخميس على كل أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أنَّ البلاد تتأثر بـ"رياح الخماسين" وهو عبارة عن منخفض جوي متعمق في الصحراء الغربية، ينتج عنها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي في تصريحاتها لـ"الدستور" أنَّ القاهرة الكبرى يسودها فقط نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية.

رياح الخماسين الأرصاد الجوية إرشادات الصحة التقلبات الجوية تحذيرات وزارة الصحة

مواد متعلقة

"الصحة" تُتابع أعمال تدشين أول مركز لتنمية الأسرة بكفر الشيخ

عاجل| تحذير من رياح الخماسين.."الأرصاد" تُعلن عن موعد تحسن الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

مرض خطير يهدد حياة البشر ينتشر فى ولاية أمريكية

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى بيت لحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين