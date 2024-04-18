تحذير لهذه الفئات من الخروج.. "الصحة" توجه 7 نصائح بالتزامن مع التقلبات الجوية

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين، والتي يجب عليهم اتباعها، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد وهبوب رياح الخماسين.

وحددت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، 7 نصائح على المواطنين الالتزام بها، والتي جاءت على النحو التالي:

7 نصائح للحفاظ على صحتك في التقلبات الجوية

7 نصائح للحفاظ على صحتك في التقلبات الجوية

الأرصاد تحذر من رياح الخماسين

وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد عودة استقرار الأحوال الجوية، وأبرز الظواهر المتوقعة خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وأكدت غانم في تصريحات لـ"الدستور" أنَّه يسود حالة من الأتربة والرمال المثيرة وتدهور الرؤية الأفقية وانعدامها بشكل جزئى على مناطق من غرب البلاد، وتحديدًا السلوم ومطروح.

وأوضحت "غانم" أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة تؤثر على البلاد اليوم الأربعاء، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة عودة انخفاض الحرارة جزئيًا ابتداءً من غدٍ الخميس على كل أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أنَّ البلاد تتأثر بـ"رياح الخماسين" وهو عبارة عن منخفض جوي متعمق في الصحراء الغربية، ينتج عنها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي في تصريحاتها لـ"الدستور" أنَّ القاهرة الكبرى يسودها فقط نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية.