الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الصحة" تُتابع أعمال تدشين أول مركز لتنمية الأسرة بكفر الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت لجنة من الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، بزيارة محافظة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس.

شارك في الزيارة كل من الدكتورة سمر عارف سعدالدين، مدير إدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، والدكتور علاء طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس.

وأكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة بناء الإنسان المصري من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذى استهدف محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري.

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وأكد شقوير أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص  وجودة حياة الاسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه من المقرر أن يتضمن البرنامج الوظيفى لمركز تنمية الأسرة بمنية المرشد عدد 6 غرف عيادات خارجية (تنظيم أسرة- مشورة- مبادرات سيدات ورجال- تطعيمات- إعاقة) + غرفتين استشارة (مقلبين على الزواج- مراهقين)+ حضانة عدد 2 فصل دراسي + قاعة محاضرات وصيدلية + مشغل لعدد 6 ماكينات + وسكن أطباء وطيببات وخدمات مساندة.

جولة لمتابعة انتظام العمل بالوحدة الصحية بالحمرا 

مؤخرا، وفي سياق منفصل، فقد قام د.محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، بالمرور على الوحدة الصحية بالحمرا لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالوحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعمل والوقوف علي أي معوقات أو أي احتياجات ضرورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.

وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلي تحسين مستوى أداء العنصر البشري، وتحسين جودة أداء الخدمة الصحية، من خلال المرور علي مختلف منافذ تقديم الخدمة الطبيه، والوقوف على أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه إنتظام سير العمل، وعليه تم تحويل جميع المقصرين من أطباء صيادلة وأسنان وتمريض وإداريين للتحقيق، وذلك لمعالجة أي قصور في أداء الخدمة الطبية، والوقوف على احتياجات المنشأة من تجهيزات طبية، والعمل علي دعمها، لتقديم أفضل خدمة صحيه للمواطنين.

منية المرشد حياة كريمه صحة كفر الشيخ مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ

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