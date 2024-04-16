صوت من الجنة.. "عمر عماد" أصغر منشد في كفر الشيخ: حلمي أكون قارئا في الإذاعة (فيديو)

صوت ملائكي يخطف من يستمع إليه ويبهر الحاضرين وقد لقبه البعض بـ“صوت الجنة” وذلك لحلاوة وعذوبة صوته، إنه الطفل "عمر عماد" البالغ من العمر 12 عاما ابن محافظة كفر الشيخ والذي يعد أصغر مبتهل أناشيد دينية على مستوى المحافظة، إذ بدأ "عمر" مسيرته الدينية وهو في الرابعة من عمره حيث بدأ حفظ القرآن وأتم حفظه وهو في سن الـ 11 وشارك فى العديد من المسابقات سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية.

أصغر منشد بكفر الشيخ: تتلمذت على يد خالي وحلمي أنتمي للإذاعة

يقول عمر عماد، ابن قرية الشباسية، خلال حديثه لـ"الدستور": حفظت القرأن وتعلمت الدين وتتلمذت علي يد خالي الشيخ أحمد طلال وهو من اكتشف جمال صوتي وشجعني على حفظ التواشيح والابتهالات، وجعلني أستمع واتعلم من المشايخ والمبتهلين العظام أمثال الشيخ محمد الفيومي، والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ سيد النقشبندي، والشيخ محمد عمران، والشيخ كامل يوسف البهتيمي، والشيخ طه الفشني.

وقد أعرب عمر عماد، أصغر منشد ومبتهل في كفر الشيخ، عن أمنيته أن يكون قارئ فى الإذاعة والتلفزيون ويكون مشهورًا وقدوته فى ذلك الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ الحصرى والشيخ راغب مصطفى غلوش، وغيرهم من القراء العظام.

وقال عمر، إنه حاليا يعمل على تطوير موهبته أولا بأول والعمل على تطويرها بمساعدة خاله الشيخ أحمد طلال الذي كان معلم صاحبة الصوت الماسي في الإنشاد والقرآن الكريم النابغة الزهراء والتي قد تتلمذت على يده وغيرها من أصحاب الأصوات الرائعة على مستوى محافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن تطوير موهبته سيجعله أفضل وقادر على تحقيق حلمه في الالتحاق للعمل في الإذاعة وأن يكون منشدا مشهورا مثل كبار المنشدين والمبتهلين في مصر .