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محافظات

ختام فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ

اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ختام فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب المحافظة، اليوم الإثنين، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث استمرت من 10 حتى 14 أبريل الجاري، وتم خلالها فتح 250 مركزًا للشباب و20 ناديًا رياضيًا، لاستقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار مجانًا، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر البهجة والسعادة بين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، حيث شارك الأطفال والشباب في مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية التي أقيمت بالمراكز، والتي شملت عروض فنية، وألعاب رياضية، ومسابقات ثقافية، وتوزيع جوائز على الفائزين، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم للمراكز حتى تؤدي دورها على أكمل وجه في خدمة الشباب.

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وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بنجاح مبادرة "العيد أحلى"، بمراكز شباب كفرالشيخ، لافتًا أنها حققت أهدافها في نشر البهجة والسعادة بين المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لقضاء وقت سعيد مع عائلاتهم، مشيدًا بجهود القائمين على تنظيم المبادرة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن المبادرة تم تنفيذها للعام الثالث على التوالي بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إحتفالًا بعيد الفطر المبارك، وتهدف إلى جعل مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة، من خلال فتح مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور مجانًا خلال أيام العيد، حيث تضمنت فاعليات المبادرة تنظيم أنشطة ترفيهية للأهالي بالقرى والنجوع والمدن، وتنوعت الأنشطة ما بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي ومسابقات وتوزيع لعب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب، هذا بالإضافة إلى فتح ساحات وملاعب مراكز الشباب والأندية الرياضية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

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