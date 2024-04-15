الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 140 كيلو فسيخ من مجهول المصدر بدسوق كفر الشيخ

فسيخ
فسيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن ضبط 140 كيلو جرام من الفسيخ بدون أى بيانات تدل على مصدره أو تاريخ إنتاجه، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نفذتها الإدارة الصحية بدسوق على الأسواق والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية والرقابة التموينية والطب البيطرى وحماية المستهلك، وذلك حرصًا على صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية.

مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 140 كيلو جرام من الفسيخ مجهول المصدر، "90 كيلو فسيخ بدون بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، و50 كيلو فسيخ غير صالح للإستهلاك الادمى"، وتحرير 4 محاضر للمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 1966 الخاص باشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى أماكن بيع وتداول الأغذية، و3 محاضر للمخالفة للقرار رقم 97 الخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المشتغلين فى مجال تداول الأغذية لعدم حملهم شهادات صحية سارية.

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محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة إستمرار الحملات على الأسواق للرقابة على الأغذية بكافة أنواعها، نظرًا لاهميتها فى مكافحة تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وضمان سلامة الغذاء، وحماية صحة المواطنين.

جهود مستمرة

وتأتى هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة التى تبذلها محافظة كفرالشيخ لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين، ومتابعة إلتزام أماكن تداول المواد الغذائية بالاشتراطات الصحية، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التى تزداد فيها إستهلاك المواد الغذائية.

وقد حذرت محافظة كفرالشيخ المواطنين من شراء الفسيخ أو أى مواد غذائية أخرى من مصادر غير موثوقة، والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية قبل شرائها، كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أى مخالفات يتم ملاحظتها فى أماكن تداول المواد الغذائية وذلك  من خلال الخط الساخن 114.

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