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محافظات

محافظ كفرالشيخ: جاهزون لموسم توريد القمح للعام 2024

القمح
القمح

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح للعام 2024، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التوريد على المزارعين، حيث تم معاينة مواقع الاستلام المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستلام محصول القمح، حيث أصدر القرار رقم 546 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، لمتابعة موسم التسويق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية بكل مركز ومدينة، مكلفًا عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، بمتابعة استلام الأقماح بالمواقع المحددة وتسهيل توريد محصول القمح للعام 2024م.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم تجهيز 25 موقعًا لتجميع وإستلام محصول القمح، تابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

  • محافظ كفر الشيخ: نسعي للإكتفاء الذاتي

وأوضح أن المحافظة تعد من أهم المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، حيث تتنوع فيها زراعة الأرز والقمح والقطن والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والبطاطس والخضروات والفواكه، وغيرها من الحاصلات الزراعية، وتعد من أولي المحافظات انتاجًا للأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتساهم بشكل كبير في جهود تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح.

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وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي في كفرالشيخ، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية هذا القطاع، مثل مشروعات الري المطور والصرف ومشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

وثمن جهود المزارعين في زراعة القمح وتوفير الأمن الغذائي المصرى، قائلًا نحن حريصون على توفير كافة التسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وندعو المزارعين إلى التوجه إلى مراكز التجميع المخصصة لتوريد محصولهم من القمح.

ومن جانبه، أوضح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن إستلام القمح المحلى موسم حصاد 2024 وتنظيمه وتداوله والتعامل عليه، وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، كما جاء بالقرار أيضًا أن تشكل لجان الإستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - مديرية الزراعة  - الجهة المسوقة - جمعية القبانية - البورصة السلعية).

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