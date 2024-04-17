بطول 2845 مترًا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف الشوارع

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف الجارية في شوارع عاصمة المحافظة، منها شارع صلاح سلامة بطول 180 مترا، وشارع الحرفيين 270 مترا، وشارع الدستور 420 مترا، وشارع ممدوح صقر 85 مترا، وشارع الجمهورية بطول 610 أمتار، شارع صلاح سالم بطول 610 أمتار، وشارع الثورة، وشارع دنشواي، وشارع عرابي، بتقسيم عمارات الأوقاف"، الشوارع المقابلة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة التنفيذ، وفقًا للجدول الزمني المحدد، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023م.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

رفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وكلف بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات (الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي)، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.

أوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفرالشيخ.