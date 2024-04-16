لجنة فحص عوامل أمن وسلامة حمامات السباحة تزور نادي كفر الشيخ الرياضي

زارت لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مسئولة عن متابعة حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها، نادي كفر الشيخ الرياضي، للاطمئنان على الالتزام بتنفيذ عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتطبيق الكود المصرى، لتأمين المسطحات المائية، والإجراءات الواجب اتباعها.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللجنة المكونة من الدكتور حسام أبو سالم، معاون مدير المديرية رئيسا، الدكتور محمد محروس عضوًا فنيًا، أبو النصر عزت عضو إنشاءات، عبد الله السبكى عضو المراجعة الداخلية والحوكمة وأسامه الطواب، عضو قانونى.

وتابعت اللجنة، اتخاذ الأندية كافة الإجراءات الاحترازية وتواجد المدربين والمنقذين طوال وقت عمل حمام السباحة وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية بحمام السباحة بالنادى، كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية لحمام السباحة، مشيرا إلى أن حمام السباحة فى حاله صيانه وسيتم التشغيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على تطبيق كافة البنود والإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة "مصر بلا غرقى" والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لاسيما مع استمرار المترددين على الأندية ومراكز الشباب على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية فى العطلات ومع عودة ارتفاع درجات الحرارة.

ندوة تثقيفية عن «ريادة الأعمال » لعضوات نادي الفتاة بشباس الشهداء

ومؤخرا، فقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة تثقيفية حول ريادة الأعمال، ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بمركز شباب شباس الشهداء، التابع لإدارة شباب دسوق.

ومن جانبه، فقد أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الوزارة حريصة على التعاون جهاز تنمية المشروعات، وتقديم الندوات التعريفية، والتدريبات للشباب التى تدعم الإقبال على المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى تكريس كافة الإمكانيات لدعم إقامة المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.