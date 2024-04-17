الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: بعد الضربات الإيرانية العالم ينشغل عن مأساة غزة

الضربات الإيرانية
الضربات الإيرانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها حمل عنوان "بعد الضربات الإيرانية العالم ينشغل عن مأساة قطاع غزة ومقترحات غربية لزيادة الدعم العسكري لإسرائيل".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن تبعات الهجوم الإيرانية على إسرائيل لم تتوقف عند حدود التوترات بين الطرفين وحالة السجال القائمة بينهما بالتهديد والوعيد فحسب، بل امتدت إلى غزة وتسببت في انشغال العالم عن أبعاد الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر منذ أكثر من ستة أشهر.

دعم الغرب لإسرائيل

وأوضح أن أهالي غزة، بدأوا يشعرون بانصراف أنظار المجتمع الدولي عنهم بعد أن خفضت الأصوات المطالبة بضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن الاهتمام الدولي تحول إلى الحديث من جديد عن دعم الغرب لإسرائيل في أعقاب الضربة الإيرانية الأخيرة، حيث عادت تصريحات واشنطن ولندن للتأكيد على الوقوف جنبًا إلى جنب مع تل أبيب.

وأكد التقرير، أن ما يزيد من الأمر خطورة هو طرح مسألة شرعية مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرة أخرى بين أروقة الساحات السياسية الغربية رغم تدهور الأوضاع المعيشية في أنحاء غزة، حيث يواجه جميع السكان أزمة جوع وصفتها الأمم المتحدة بأنها تقترب من مجاعة وشيكة نظرًا لنقص إمدادات الغذاء في ظل حصار مشدد وقصف مستمر استهدف البنية التحتية للقطاع.

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