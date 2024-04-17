الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: أكثر من 1.5 مليون قذيفة غربية لأوكرانيا وروسيا تتوعد بتدمير المساعدات

أوكرانيا
أوكرانيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها حمل عنوان "أكثر من 1.5 مليون قذيفة غربية لأوكرانيا وروسيا تتوعد بتدمير كل المساعدات".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أنه في ظل تحذير المسؤولين الأوكرانيين من أن البلاد تفتقر إلى الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها بالتزامن مع تواصل الانقسامات التي تعصف بالكونجرس الأمريكي حول خطط لطرح حزمة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا أعلنت الشيك عن تحقيق بعض النجاحات في المبادرة التي أطلقتها لدعم كييف.

 

جمع قذائف مدفعية لأوكرانيا

وأوضح أن رئيس الوزراء التشيكي جدد وعوده لكييف بجمع مليون وخمسمائة ألف قذيفة مدفعية للقوات الأكرانية في إطار المبادرة لتشيكية لشراء الذخيرة، شريطة ضمان التمويل اللازم من الشركاء، موضحًا أن 20 دولة انضمت حتى الآن إلى المبادرة التشيكية ومن بينهم كندا وألمانيا وهولندا وبولندا. 

وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى أن بمقدور بلادها الآن توفير 500 ألف ذخيرة مدفعية، منوها لعدم وجود سبب يمنعهم من تقديم مليون أخرى خلال الأشهر الإثنى عشر المقبلة.

وتابع: "جاء ذلك بعد أن أفادت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية بأنه تم بالفعل توقيع عقود لمئة وثمانين ألف قذيفة سيتم تسليمها في الأشهر المقبلة، بينما أشارت صحيفة بوليتكو في وقت سابق إلى أن التشيك تدعو بلدان الاتحاد الأوروبي لشراء أربعمائة وخمسين ألف قذيفة من دول خارج الاتحاد".

 

إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي للمزيد من الدمار

في المقابل تواصل روسيا التأكيد على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار فيها ويجعل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) طرفًا مباشرًا في النزاع، مؤكدًا أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق بالكامل بغض نظر عن حجم الدعم الغربي لنظام كييف.

فيما قال وزير الخارجية الروسية مرارًا إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مشيرًا لتورط الولايات المتحدة وحلف الناتو بشكل مباشر في الصراع عبر توفير الأسلحة وتدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

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