الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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نائب الأركان الأردنية السابق: المتشددون فى إسرائيل مصرون على ضرب إيران

الفريق قاصد محمود
الفريق قاصد محمود

قال الفريق قاصد محمود نائب رئيس الأركان الأردني الأسبق، إن أوروبا في موقف لا تحسد عليه، فإمكانيتها في التأثير على إجراءات وقرارات إسرائيل ضعيفة جدًا، وتأثرها بالتبعات والمآلات كبير جدًا أيضًا، مؤكدًا أن أوروبا في موقف تحاول أن تطور أساليبها السياسية والدبلوماسية ومواقفها باتجاه معين دون أن تكون قادرة حقيقة على أن تؤثر تأثيرًا واضحًا في الأحداث.

وأضاف محمود، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي الراعي والضامن لوجود إسرائيل أيضًا لا تزال في مربع عدم الحسم في الضغط على إسرائيل لتمنعها من القيام برد عسكري، لكن واضح أن مآلات الرد قد تكون هي العامل الأكثر تأثيرًا على طبيعة قرار إسرائيل وأعتقد هذا التردد وهذا التأجيل المتتابع للاجتماعات في مجلس الحرب وأخذ القرار بالرد وطبيعة الرد وكيفية الرد ومكان الرد وزمن الرد كله لا يزال في المجهول على أساس احتمال أن يكون هناك نوع من تليين الموقف الإسرائيلي بناء على معطيات خارجية.

 

ضرب إيران

وأكد، أن المتشددين في إسرائيل مصرون على ضرب إيران ومصرين على الذهاب إلى مستوى جنوني من الضغط وهذا موجود، فعندما نتحدث عن مستوى جنوني فإننا تحدث عن أمور قد لا تكون تقليدية، مشيرًا إلى أن الكل لا يريد أن يسمع عنه حتى لكي لا يراه بشكل أو بآخر، فبالتالي الموقف الأوروبي لا يزال موقفًا كما هو حقيقة قوة التأثير ليست بالمستوى المطلوب أو الذي يليق بقوة أوروبا، لأن أكثر من 20 عامًا تقريبًا سلمت الأمور إلى أمريكا وخضعت بسبب كلفة المواقف والقرارات الكبرى على أوروبا التي لا تستطيع تحملها.

وأشار، إلى أنه لا يجب أن نعول على أوروبا ولا على أي إجراء ممكن أن تؤثر على المواقف إلا من خلال اللجوء إلى أمريكا والمحاولة التأثير على أن أمريكا تستطيع أن تؤثر.

 

القاهرة الإخبارية اوروبا إسرائيل الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي إيران

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