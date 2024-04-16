الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| سوناك يدعو نتنياهو لإفساد مخطط إيران لتصعيد الصراع في المنطقة

نتنياهو
نتنياهو

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لندن، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أحرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي نتنياهو، هو الأول منذ الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.

وأضاف “بشير” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن “سوناك” شدد على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح، أن سوناك أكد مع نتنياهو على ضرورة منع التصعيد وشدد على أن إيران أخطأت وبالتالي يفضل عدم الانسياق وراء أهداف طهران ومحاولاتها جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وأشار إلى أنه بعد هذه المكالمة أعلن عن زيارة سوف ينفذها ديفيد كامرون وزير الخارجية البريطانية إلى إسرائيل، غدًا صباحًا زيارة تمتد لمدة يوم واحد فقط، يلتقي فيها نتنياهو ووزير الخارجية وعدد من وزراء مجلس الحرب للتأكيد على أن بريطانيا داعم أساسي لإسرائيل.

القاهرة الإخبارية لندن بريطانيا إسرائيل إيران المنطقة نتنياهو التصعيد

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