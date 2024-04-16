باتيلى يقدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قدّم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “إكسترا نيوز”.

وقبل قليل، أكد المبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي، أن الوضع القائم يهدد ليبيا والمنطقة، وأن جهود الأمم المتحدة بليبيا واجهت تحديات كثيرة، مؤكدًا أن الأطراف الليبية عارضت خطة العمل التي قدمتها لحل الأزمة.

وحثّ باتيلي الأطراف الليبية على تسوية الأزمة الحالية بشكل سلمي، والعمل على منع التصعيد، بالإضافة إلى نمو البلاد في كل المجالات، معربًا عن عميق قلقه إزاء الزيادة في عمليات الخطف بليبيا.