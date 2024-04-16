ما حدود التأثير من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين؟.. أحمد يعقوب يُجيب

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إن اليوم ستبدأ فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك دولي، يعقبه مؤتمر صحفي خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذا التقرير مهم جدا، لأنه يستعرض كل أرقام النمو المتوقعة في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى كل التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ190 دولة الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

وأضاف يعقوب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك مؤتمرا صحفيا خاصا بالسياسة النقدية ومؤتمرا صحفيا خاصا بتقرير الاستقرار المالي العالمي، وهذا من ضمن التقارير المهمة التي يصدرها صندوق النقد الدولي التي تتوقع كل ما يتعلق باستقرار السياسات المالية واستقرار السياسات النقدية في الدول الأعضاء في صندوق النقددي الدولي.

وأوضح أن تمويل المناخ من الملفات المهمة جدًا التي يولها قادة العالم سواء محافظي البنوك المركزية أو وزراء المالية للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أهمية قصوى، مشيرًا إلى أنها تبدي كل التحركات والتمولات اللازمة لمكافحة وتخفيف الأضرار الخاصة بالتغيرات المناخية، لأنها أهم تحد مستمر يقابل دول العالم والاقتصاد العالمي على مدار العقود الماضية ويزيد حدته خلال الفترة المقبلية.