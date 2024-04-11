رامى عاشور: الفكر الصهيونى يواصل عرقلة الجهود المصرية لحل الدولتين منذ 1973

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية المبذولة الهدف منها تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لأن لُب عدم الاستقرار في المنطقة يرجع بالأساس لعدم إنهاء الأزمة المتعلقة بفلسطين وإسرائيل، مشيرًا إلى أن كل المساعي المصرية منذ أكتوبر 73 وحتى اللحظة الراهنة تصب جميعها في هذا الاتجاه.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا نصطدم بشيء آخر وهي الرغبة الإسرائيلية، خاصًة مع التأكيد المصري المتواصل على أن حل الدولتين هو الفرصة الوحيدة لاستعادة استقرار الشرق الاوسط، إلا أن هذا الحل يتعارض مع الفكر الصهيوني.

وأوضح، أن الفكر الصهيوني هو حلم الدولة العبرية، وبالتالي ليس من مصلحة الفكر الصهيوني أو من مصلحة الصهيونية أن توافق على حل الدولتين، لأنه سينهي الدولة العبرية، وأن حلم الدولة العبرية قائم بالأساس على التوسع الاستيطاني.