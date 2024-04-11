خبير: الحروب الاقتصادية بين الدول الكبرى ستؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي

قال د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قلقين تمامًا على معدل النمو الاقتصادي العالمي، فخلال السنوات المعدودة الماضية وبحكم الأزمات التي تفجرت وبحكم الحرب الاقتصادية العدائية الموجودة بين الكبار فإن قدر التفاؤل بات يتقلص.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن السياسات الاقتصادية العدائية تؤدي إلى تقلص في إمكانية التوسع في الانتاج، عن طريق رفض عقوبات أمريكية على شركات صينية عملاقة وهذا من شأنه أن يقلص من قدرة الشركات على النمو.

وأوضح أنه إذا ما استمرت السياسات العدائية وإذا ما استمر وجود قيود على حركة أو حرية التجارة الدولية أو على حركة تدفق رؤوس الأموال على المستوى الدولي فبالتأكيد كل هذا ينعكس على معدل النمو الاقتصادي ويضاف على الأزمات التي تفجرت خلال السنوات المعدودة الماضية.

