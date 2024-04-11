ما هي أكثر الوظائف التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل؟ إيهاب خليل يوضح

عدد إيهاب خليل استشاري التنمية والتخطيط، الوظائف والمهارات التكنولوجية التي تلقى الآن، طلبًا و رواجًا كبيرًا في سوق العمل المصري، وأولها المبرمج ومطور الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف “خليل” خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال" المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه في عام 1943 قام رجل يدعى والتر بيتس بصناعة خلية عصبية الكترونية داخل الآلة وهو ما تحول فيما بعد إلى ما يعرف بـ الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هناك فرص وظيفية كثيرة للمبرمجين والمطورين وخاصة ممن يعملون بتقنيات الذكاء الاصطناعي.