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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ناقد موسيقي: عمار الشريعي مفكر موسيقي وأول من أضاف الكمبيوتر لأعماله الغنائية

عمار الشريعي
عمار الشريعي

قال الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي، إن الموسيقار الراحل عمار الشريعي واحد من أهم الموسيقيين الذين أثروا في الموسيقى والفن المصري بشكل كبير وقدم أعمال فنية كبيرة ومهمة خالدة في ذاكرة الشعب المصري.

وأضاف عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر قناة "Ten"،  أن جيل عمار الشريعي الذي كان معه الدكتور جمال سلامة، والفنان الكبير هاني شنودة، أحدثوا طفرة جديدة في الموسيقى وقتها، وكان أولهم بالطبع عمار الشريعي الذي طوّر ما يعرف بالتتر الغنائي والموسيقى التصورية في الأفلام.

وأشار إلى أن عمار الشريعي رغم اعاقته البصرية تخطى كل الصعاب، فلم يكن مجرد مؤلف أو ملحن أو فنان فقط، بل كان مفكر موسيقي، مؤكدًا أن الشريعي أول من استخدم التكنولوجيا والكمبيوتر في الموسيقى.

وتابع: “موسقى الفنان عمار الشريفي عايشة معانا لحد الآن واللي كان أهمها وأشهرها تتر مسلسل رأفت الهجان، والعديد من الأغاني والأعمال الفنية الخالدة في وجداننا وشكلت بعزوبتها وروعتها وجمالها كل ملامح حياتنا على مدار سنين كتيرة”.

عمار الشريعي الموسيقى الفن المصري الشعب المصري صباح الورد

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