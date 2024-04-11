البرديسي: مصر تبذل جهودا مضنية للتغلب على عراقيل إسرائيل المُختلقة لمنع المساعدات

قال د. طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية إذا ما قورنت بجهود كل العالم فإذا كانت الدول عيونا فإن مصر هي البصر، ومصر هي البصر السياسي والبصيرة الاستراتيجية، مؤكدًا أن مصر تقوم بجهود مضنية للتغلب على العراقيل التي تختلقها إسرائيل لمنع المساعدات.

وأضاف البرديسي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن مجهودات مصر التي لا تتوقف منذ اللحظة الأولى في تخفيف المعاناة وهذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية والمؤسسات المصرية المعنية كل في مجاله وتخصصه حراك دبلوماسي ضخم وفعال وكبير وكل ما يحدث من تحركات وحراك دبلوماسي إقيلمي أو عالمي مصر هي محركته، ومصر هي قوته الدافعة وموتوره الخلاق.

وأوضح أن ما تقوم به الدولة المصرية على كافة المستويات وفي جميع المسارات كما هو معروف المسار الإغاثي ومثار تخفيف التصعيد والوصول إلى تسوية شاملة وإبرام هذه الاتفاقات الهدنة المؤقتة كل هذه المثارات واضحة لكل العيان.