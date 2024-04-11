الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر لها خصوصيتها

غزة
غزة

قال د.محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن طبيعة الجهود المصرية المستمرة تؤكد أن القضية الفلسطينية ركن رئيس في التحركات السياسية الخارجية المصرية منذ وقت طويل.

أضاف الشيمي، الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التعامل المصرية مع كافة الأزمات في المنطقة تحتل مكانة رئيسية في السياسة الخارجية المصرية، لكن القضية الفلسطينية لها خصوصية في هذا الدور، مؤكدًا أن مصر منذ بداية الأزمة وحتى اليوم الحالي فإننا نتحدث عن حجم كبير جدا من الدعم من الإغاثات والدعم السياسي واللوجيستي والدعم الاقتصادي.

وأوضح أن مصر دائمًا لا تؤول أي جهود في هذا الاتجاه، وخلال اليومين الماضيين حجم مساعدات مستمرة للدخول عبر معبر الرفح وكم كبير من شاحنات الأغذية والدعم للصحة، بجانب دخول عدد كبير من المصابين من الفلسطينيين لمعبر رفح من أجل استكمال تلقي الدعم والعلاج لحالاتهم الحرجة.

اكسترا نيوز الجهود المصرية القضية الفلسطينية مصر التحركات

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