الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيمن الرقب: ثبات الموقف المصرى أنقذ القضية الفلسطينية من الضياع بعد 7 أكتوبر

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها وأن الشعب الفلسطيني جزء أصيل من المنطقة ويجب الحفاظ عليه.

وأضاف “الرقب” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر على مدار الصراع الطويل الممتد منذ أكثر من 76 عامًا، تبذل جهودًا متواصلة لوقف الحروب وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا الأمر أصبح ثابت ومصر موقفها ثابت وبشكل واضح وصريح ولا يكاد تغيب مناسبة إلا وتؤكد القيادة المصرية على ضرورة إنهاء هذا الصراع وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 67.

وأكد أن هذا أصبح ثابتا من الثوابت الواضحة المصرية والعربية، ودائمًا نقول إنه لولا الموقف المصري في 7 اكتوبر حتى الآن، لضاعت القضية الفلسطينية.

 

اكسترا نيوز مصر القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني المنطقة الصراع

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