جمال بيومى: سلطة الاحتلال لا ضمير لها والمجتمع الدولى بدأ يتيقظ بسبب الإعلام الحديث

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السلطة التي سمحت لنفسها بأن تدمر مباني فوق رؤوس اصحابها وتعلم يقينا ان 70% ممن قتلوا هم أطفال ونساء ورجال لا يحملون سلاح هي سلطة لا ضمير لها ولا أضمن أي قطاع ولا أضمن أي حدود إلا أن المجتمع الدولي فعلا بدأ يتيقظ والفضل في هذا يعود إلى الإعلام، وبالذات الإعلام في شكله الحديث لأن كل منا يحمل في جيبه يعني محمول يأتي إليه بهذه المناظر التي لا يقبل بها ضمير إنساني بالمرة.

وأضاف بيومي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بقاء إسرائيل ومن مصلحة دول الغرب أيضًا بقاء إسرائيل، لأنها دولة تمزق أوصال العالم العربي وتؤدي إلى أننا نشتري سلاح لا نحتاجه بمليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن مبيعات السلاح في منطقتنا مؤخرا فاقت الـ50 مليار دولار.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قرر إنتاج أسلحة بمائة مليار دولار بزيادة عما ينتج لتغطية احتياجات السوق العالمية سواء في أوكرانيا أو في حرب الشرق الأوسط.