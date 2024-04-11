الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حسن سلامة: إسرائيل تماطل لشراء الوقت لتحقيق مصلحة شخصية لنتنياهو

حسن سلامة
حسن سلامة

قال د. حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن كل ما يتم من قبل الجانب الإسرائيلي عبر إجراءات تكتكية هو استعداد لعملية برية متوقعة على مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف سلامة، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى تحويل قطاع غزة لبقعة غير صالحة للحياة واستمرار إسرائيل لاحتلال القطاع وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة وتماطل وتراوغ لشراء الوقت لتحقيق مصلحة شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن هذا العدوان المستمر لأكثر من 7 أشهر دون انقطاع ودون أن تستجيب سلطات الاحتلال لا لنداءات ولا لضغوطات فإن هذا يعني أن هناك دعمًا أمريكيا لا محدودًا  لهذا المخطط الكبير الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع المدنيين العزل من النساء والأطفال.

 

الاحتلال اكسترا نيوز رفح عملية برية قطاع غزة

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