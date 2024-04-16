خالد الجندى: الحضور الكبير لدرسى فى مسجد الحسين أعظم هدية لى من الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه كان هناك إقبال جماهيري على الدروس في مسجد سيدنا الحسين عقب صلاة التروايح وتحديدًا أثناء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أنه لم ير هذا من قبل وأكبر عدد حضر دروسه كان خلال هذا العام في مسجد سيدنا الحسين.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”: "ما من الله به عليا شخصيا وعلى العلماء جميعا حضارتكم خلال شهر رمضان ده الدرس بتاعي بتاع التراويح كنت بدي درس أثناء صلاة التراويح ودرس بعد الصلاة دي اسمها خاطرة التراويح وكان الأمن بيفقد السيطرة على الجموع البشرية الجحافل من الناس بفضل الله المسجد والساحات خارج المسجد والمصلى النساء كله ممتلئ عن آخره أطفالا ونساء وشبابا وشيوخا بفضل الله عز وجل الأعداد كلها، عاوز أقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ولا حرمنا الله منكم أنتم أجمل هدية خدناها في شهر رمضان أنتم أعظم عطية من الرحمن أنتم أعظم احتفالية شفناها في هذا الشهر المبارك بفضل الله".

وتابع: “طعم تاني مذاق مختلف الصلاة في مسجد سيدنا الحسين والناس موجودة بهذه الأعداد وكله بيدعي الله سبحانه وتعالى وكله في حالة خشوع واستماع وإنصات للعلم وإنصات للعلماء وثقة في شخوصنا الضعيفة الفقيرة إلى الله عز وجل وكانت احتفالية عظيمة جدًا يعني ما شاء الله بعت رسالة شديدة اللهجة بتقول الحمد لله رب العالمين الناس تثق في علمائهم الناس”.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.