الخزانة الأمريكية: هناك جهود دبلوماسية لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع لاستقرار المنطقة

أكدت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أن هناك جهدًا دبلوماسيًا موسعًا لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع للاستقرار بالمنطقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن تعمل على تقليص قدرة إيران على تصدير النفط، وربما يكون هناك المزيد الذي يمكننا فعله في هذا الصدد.

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في احتواء الصراع كي لا ينتشر في المنطقة.