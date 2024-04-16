الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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معبر رفح يكثف عمله لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ومرور المصابين

معبر رفح
معبر رفح

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة “إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، إن هناك ازديادا في أعداد الشاحنات التي تتمكن من دخول الأراضي الفلسطينية عبر معبري رفح وكرم أبوسالم، مشيرًا إلى أن آخر هذه الأرقام هو دخول 244 شاحنة من إجمالي أعداد الشاحنات سواء الإغاثية أو حتى التي تحمل المواد الغذائية أو الطبية.

وأضاف عزت، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز"، أننا أمام القافلة التي أرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهذه ليست هي المرة الأولى بالطبع الذي يسهم خلالها التحالف في رفع المعاناة على الشعب الفلسطيني، ولكن هناك ست قوافل إغاثية تم تسييرها خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن منفذ رفح يكثف عمله لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ومرور المصابين.

وأوضح أنه يوم أمس كانت أحدث هذه القوافل فنتحدث عن القافلة السادسة تحديدًا المرحلة الأولى منها والتي وصلت بالفعل وبدأت في الدخول للأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبوسالم، والمرحلة الثانية التي تحركت فجر هذا اليوم من القاهرة وفي طريقها في هذه اللحظات إلى العريش إذانًا لإدخالها إلى الأهالي في قطاع غزة.

 

اكسترا نيوز الشاحنات الأراضي الفلسطينية رفح كرم أبو سالم التحالف الوطني القاهرة العريش قطاع غزة

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