خالد الجندى: "المتحدة" قدمت وجبة روحانية دسمة عبر 50 برنامجًا فى رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك تناغما عجيبا بين الإعلام والعلماء، وبين العلم والاعلام، مُشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت من خلال قنواتها “الناس والحياة”، في تقديم تغطية خاصة لفعاليات وشعائر شهر رمضان المبارك.

وأضاف “الجندي” خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "دي إم سي": “ده كان أجمل رمضان، كله خارج مبسوط وسعيد ومنشرح الصدر وفي حالة تصالح مع الله ومع النفس والمجتمع".

الناس استمتعت بالدين

وتابع: “الشركة المتحدة قدمت عبر قنواتها أكثر من 50 برنامجا دينيا خلال شهر رمضان، شملت كل الأطياف الدعوية دون انحياز لداعية على حسب آخر، كل الأطياف الدعوية المعتدلة الوطنية الوسطية، يعني الناس شبعت واستمتعت بالدين”.

وواصل: "ممارسة الشعائر الدينية كانت في ذروة نشاطها خلال الشهر الكريم والمساجد مليانة والاعتكاف شغال والتهجد وتشغال وحلقات القرآن ودروس الوعظات”.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.