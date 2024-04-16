الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: "المتحدة" قدمت وجبة روحانية دسمة عبر 50 برنامجًا فى رمضان

خالد الجندى
خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك تناغما عجيبا بين الإعلام والعلماء، وبين العلم والاعلام، مُشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت من خلال قنواتها “الناس والحياة”، في تقديم تغطية خاصة لفعاليات وشعائر شهر رمضان المبارك.

وأضاف “الجندي” خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "دي إم سي": “ده كان أجمل رمضان، كله خارج مبسوط وسعيد ومنشرح الصدر وفي حالة تصالح مع الله ومع النفس والمجتمع".

الناس استمتعت بالدين

وتابع: “الشركة المتحدة قدمت عبر قنواتها أكثر من 50 برنامجا دينيا خلال شهر رمضان، شملت كل الأطياف الدعوية دون انحياز لداعية على حسب آخر، كل الأطياف الدعوية المعتدلة الوطنية الوسطية، يعني الناس شبعت واستمتعت بالدين”.

وواصل: "ممارسة الشعائر الدينية كانت في ذروة نشاطها خلال الشهر الكريم والمساجد مليانة والاعتكاف شغال والتهجد وتشغال وحلقات القرآن ودروس الوعظات”.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.

 

الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي رمضان الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

مواد متعلقة

خالد الجندى: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل الدعوة فى رمضان (فيديو)

كيف تتأثر اقتصاديات الدول بتداعيات التغيرات المناخية؟.. أستاذ اقتصاد يُجيب

البعثة البحرية للاتحاد الأوروبى: عملياتنا فى البحر الأحمر لم تتأثر بهجوم إيران على إسرائيل

الخزانة الأمريكية: هناك جهود دبلوماسية لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع لاستقرار المنطقة

معبر رفح يكثف عمله لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ومرور المصابين

ما حدود التأثير من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين؟.. أحمد يعقوب يُجيب

"باتيلى": الوضع القائم يهدد ليبيا والمنطقة

أستاذ تعديل سلوك توضح العادات التي تجعلك أكثر تركيزًا وإنتاجية

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"