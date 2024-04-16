كيف تتأثر اقتصاديات الدول بتداعيات التغيرات المناخية؟.. أستاذ اقتصاد يُجيب

قال علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي، إن ظاهرة الاحتباس الحراري تعني زيادة حجم الغازات القادرة على حبس الحرارة، ومنعها من التسرب خارج الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي والتي تتأثر بها اقتصاديات الدول.

وأضاف "سرحان" خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية هي في حقيقة الأمر نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أنه بسبب هذه التغيرات المناخية تتغير الكثير من النظم البيولوجية ودورات حياة الكثير من النباتات والحيوانات المسخرة في الأصل لخدمة الإنسان.