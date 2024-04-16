الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد الجندى: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل الدعوة فى رمضان (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شهر رمضان الكريم كانت هناك معركة كبيرة جدًا بالنسبة للمشايخ وجهد كبير، وكان الشهر الكريم بالنسبة لهم حالة طوارئ. 

 

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأئمة والعلماء بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل الدعوة في رمضان، حيث إمامة المساجد والرد على الأسئلة والندوات الدينية وصلاتي التراويح والتهجد بجانب التكاليف التعبدية من صيام وصلة رحم ومساعدة الناس والأعمال الخيرية، مشيرًا إلى أن الشيوخ كانوا مستعدين للشهر الكريم وكانوا على أعلى درجة من النشاط. 

 

وأوضح أن وزارة الأوقاف أقامت حفل تكريم، حيث كرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عددًا كبيرًا من الأساتذة والأئمة والمشايخ وعلى رأسهم  الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور عبدالله النجار.

 

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.

 

لعلهم يفقهون شهر رمضان دي ام سي الأوقاف تكريم

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