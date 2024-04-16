الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البنتاجون: إيران فشلت في تحقيق أهدافها من قصف إسرائيل

البنتاجون
البنتاجون

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن إيران أخفقت في تحقيق هدفها وهو إلحاق دمار بإسرائيل؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح “البنتاجون” في بيان له، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أكد بوضوح أننا سندافع عن إسرائيل لكننا لا نريد صراعًا إقليميا أوسع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حرب مع إيران لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية إسرائيل.

هجوم إيران

ونفّذت إيران، السبت الماضي، هجوما بمسيَّرات وصواريخ على إسرائيل، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه الجمهورية الإسلامية، بعد نحو أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بـ«مسيّرات وصواريخ» على إسرائيل ردًا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي، ونُسب إلى إسرائيل، وتسبب في مقتل 16 شخصًا، بينهم عناصر وقياديّان في الحرس الثوري الإيراني.

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