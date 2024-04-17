شعبة المخابز: انخفاض سعر رغيف الخبز الحر بعد تراجع القمح

قال خالد فكري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن أسعار القمح انخفضت من 20 إلى 25%، وهذا سينعكس بكل تأكيد على سعر رغيف العيش في مصر.

وأضاف فكري، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر قناة "dmc"، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتمع في الوزارة مع مسئولي الوزارة بجانب أصحاب مخابز محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتم الاتفاق معهم على أن تكون هناك موازين لرغيف الخبز والالتزام بأسعار محددة بالنسبة لرغيف الخبز الحر.

ولفت إلى أن الرغيف موازين 80 جم سيكون سعره 1.5 جنيه، والـ40 جم سيكون سعره 0.75 قرش، ورغيف الساندوتش الخاص بالمطاعم سيكون وزنه 25 جم وسعره 50 قرشًا.

وأوضح أنه سيكون هناك مراجعات شهرية لتكلفة رغيف العيش بالنسبة لأسعار القمح العالمية، مشيرًا إلى أن القمح إذا زاد سعره فستكون هناك نسب جديدة، أما إذا تراجع سعره فإن السعر سينخفض مرة أخرى مثلما يحدث في الفترة الحالية.