الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس وزراء العراق: زيارتي لواشنطن تأتي في وقت حسّاس ومهم

محمد شياع
محمد شياع

أكد رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني أن زيارته إلى واشنطن، تأتي في وقت حساس ومهمّ للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولما يحصل في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

والتقى السوداني، أمس، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وتناول الجانبان التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، خاصة التصعيد الجاري حاليًا بين طهران وتل أبيب، الذي بلغ ذروته أمس الأول بهجوم إيراني ضد إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

القاهرة الإخبارية العراق السوداني واشنطن الشرق الأوسط منطقة

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