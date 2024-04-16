رئيس وزراء العراق: زيارتي لواشنطن تأتي في وقت حسّاس ومهم

أكد رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني أن زيارته إلى واشنطن، تأتي في وقت حساس ومهمّ للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولما يحصل في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

والتقى السوداني، أمس، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وتناول الجانبان التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، خاصة التصعيد الجاري حاليًا بين طهران وتل أبيب، الذي بلغ ذروته أمس الأول بهجوم إيراني ضد إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.