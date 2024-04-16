الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محلل سياسى: محاكمة ترامب جنائيًا سابقة فى تاريخ الولايات المتحدة (فيديو)

الدكتور ماك شرقاوي
الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي

قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جنائيًا هي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، في أن يمثل رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية أمام القضاء في اتهام جنائي. 

 

وأضاف شرقاوي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه بدأ يتضح للكثير أن هناك تعنتًا من وزارة العدل الأمريكية ومن المدعي العام في ولاية نيويورك من تقديمه بـ 34 اتهامًا جنائيًا في تزوير ملفات تخص العمل لمؤسسة داخل نيويورك وهي مؤسسة ترامب في نيويورك، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم ترتكب يوميًا آلاف المرات من أصحاب الياقات البيضاء من رؤساء مجالس إدارات ومديري الشركات في نيويورك.

 

وأوضح، أن المدعي العام وضع القضية في الجناية ولو كان وضعها في جنحة كان من الممكن بسهولة إثبات القضية لأنها أوراق وسجلات مزورة، لكن عندما أرادوها باتهام جنائي أصبح على المدعي العام أن يثبت نية ترامب في استخدام هذا التزوير لصالحه.

 

وأشار إلى أن الكثير يرى أن هذه القضايا لم تكن ترقى أبدًا لهذه الاتهامات الجنائية أمام محكمة جنائية في نيويورك والقاضي أيضًا الذي ينظر هذه القضية سبق له أن حكم على المدير المالي لمؤسسة ترامب السيد بولسبورج في قضية خاصة بمؤسسة ترامب وحكم في قضية أخرى احتيال ضريبي وغرم المؤسسة 1.6 مليون دولار في 17 تهمة أخرى للاحتيال الضريبي، فهو بالتأكيد يعرف جيدًا الرئيس ترامب.

 

اكسترا نيوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب القضاء اتهام جنائي وزارة العدل الجرائم

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