سلاح الجو الأردني يواصل طلعاته لمنع أي اختراق أو تهديد

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة لحماية مجاله الجوي، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أنه في نحو الواحدة من فجر الثلاثاء، قام السلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية، لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة.

وتأتي زيادة الطلعات الجوية تأكيدًا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، "نظرًا لما تشكله من تعد على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه"، وفقًا لبيان رسمي.