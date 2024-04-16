الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير أردني سابق: العالم ينسى الحق الفلسطيني ويتذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

غزة
غزة

قال الدكتور محمود الخرابشة، الوزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن هناك حالة من التصعيد والعدائية الواضحة بين إيران وبين الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن العالم ينسى الحق الفلسطيني ويتذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف الخرابشة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في بدايات هذه الحرب التي تم شنها من قبل الاحتلال على أهل غزة والتي استهدفت نسائهم وأطفالهم وشيوخهم واستهدفت البنى التحتية، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله بأنه لا يجوز أن يتم توسيع هذه الحرب خارج إطار فلسطين وخارج إطار غزة، وأنه لا بد من وقف هذه الحرب.

وأكد، أننا الآن نعيش في حالة من التصعيد الواضح تماما وحالة من الاصطفاف والدعم لإسرائيل على حساب العالم بأكمله، فنحن لا ندافع عن أي جهة لكن نتحدث عن المنطقة وأمنها واستقرارها ونتحدث عن شعب يتعرض للإبادة والقتل من قبل إسرائيل دون أن يكون هناك رادع أو قانون أو حتى أمم متحدة وقانون دولي أو قانون دولي إنساني.

 

وأشار إلى أن إسرائيل قامت بشن هجوم على السفارة الإيرانية في دمشق، وسفارة أي دولة في العالم تكون جزء من أرضيها وبالتالي كيف للعالم أن يتعامل بمقاييس ومكاييل مختلفة، موضحًا أنه عندما قامت إسرائيل بهذا الهجوم لم تتعرض لهذه الإدانة ولهذه العقوبات التي تم فرضها على إيران مع أن لسنا جميعا مع الحرب أو مع توسيع لغة الحرب نحن نريد أن يكون هناك قانون ونريد لشعوب المنطقة أن يعيشوا بأمن وسلام ونريد أيضا لأخواننا وأشقائنا في فلسطين أن يحظوا بالسلام ويقيموا دولتهم المستقلة.

 

القاهرة الإخبارية إيران الكيان الصهيوني فلسطين إسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة الحرب العقوبات

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: "الكذب" منظومة دائمة داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلى ومن يساندها

رويترز: فرنسا تستدعى سفيرها فى أذربيجان

البنتاجون: إيران فشلت فى تحقيق أهدافها من قصف إسرائيل

الطيران الإسرائيلى يشن غارة على بلدة المنصورى جنوب لبنان

سوناك: التصعيد الكبير سيؤدى إلى انعدام الأمن فى الشرق الأوسط

خالد الجندى: هذا أول درس للأمة بعد انتقال سيدنا النبى للرفيق الأعلى

بوريل: بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى اقترحوا زيادة القيود على إيران

باتيلى يقدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

بعد توجيه "مدبولى" بتشكيل لجنة لمسار أل البيت.. "الدستور" يكشف آخر تطورات المشروع

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"