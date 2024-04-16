وزير أردني سابق: العالم ينسى الحق الفلسطيني ويتذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

قال الدكتور محمود الخرابشة، الوزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن هناك حالة من التصعيد والعدائية الواضحة بين إيران وبين الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن العالم ينسى الحق الفلسطيني ويتذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف الخرابشة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في بدايات هذه الحرب التي تم شنها من قبل الاحتلال على أهل غزة والتي استهدفت نسائهم وأطفالهم وشيوخهم واستهدفت البنى التحتية، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله بأنه لا يجوز أن يتم توسيع هذه الحرب خارج إطار فلسطين وخارج إطار غزة، وأنه لا بد من وقف هذه الحرب.

وأكد، أننا الآن نعيش في حالة من التصعيد الواضح تماما وحالة من الاصطفاف والدعم لإسرائيل على حساب العالم بأكمله، فنحن لا ندافع عن أي جهة لكن نتحدث عن المنطقة وأمنها واستقرارها ونتحدث عن شعب يتعرض للإبادة والقتل من قبل إسرائيل دون أن يكون هناك رادع أو قانون أو حتى أمم متحدة وقانون دولي أو قانون دولي إنساني.

وأشار إلى أن إسرائيل قامت بشن هجوم على السفارة الإيرانية في دمشق، وسفارة أي دولة في العالم تكون جزء من أرضيها وبالتالي كيف للعالم أن يتعامل بمقاييس ومكاييل مختلفة، موضحًا أنه عندما قامت إسرائيل بهذا الهجوم لم تتعرض لهذه الإدانة ولهذه العقوبات التي تم فرضها على إيران مع أن لسنا جميعا مع الحرب أو مع توسيع لغة الحرب نحن نريد أن يكون هناك قانون ونريد لشعوب المنطقة أن يعيشوا بأمن وسلام ونريد أيضا لأخواننا وأشقائنا في فلسطين أن يحظوا بالسلام ويقيموا دولتهم المستقلة.