عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان “جمر مستتر تحت الرماد.. الشرق الأوسط على حافة الاشتعال بعد توتر الأوضاع بين طهران وتل أبيب”.

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن الأحداث ملتهبة بين إيران وإسرائيل لا سيما بعد توجيه طهران ضربة عسكرية باستخدام أكثر من 300 صاروخ ومسيرة ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي وتوعود تل أبيب برد قاسِ داخل الأراضي الإيرانية ردًا على الضربة الإيرانية.

وأوضح، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هدد بالرد بشكل هائل وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من إيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على إيران.

وتابع: “ولمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط الملتهب في الأساس بفعل العدوان على غزة، تحاول الولايات المتحدة ومعها عدة دول أوروبية إثناء إسرائيل عن الانتقام من الهجوم الإيراني وعدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي إلى التصعيد ومن ثم الانفجار، إلا أن التصريحات الرسمية الإسرائيلية تعهدت بهجوم غير مسبوق على إيران”.

عقوبات على إيران لإرضاء إسرائيل

وأكد التقرير، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في محاولة لإرضاء إسرائيل، يبحثان فرض عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي تحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدة دول غربية حكومة نتنياهو على عدم التسرع في الرد على الهجوم الإيراني وسط مخاوف دولية من أن يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية.

أمريكا لا تسعى لحرب ضد إيران

وأشار، إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي، أكد أن الرئيس الأمريكي لا يسعى إلى حرب ضد إيران. كما أوضح كيربي أن واشنطن لا تسعى لتوسيع وتعميق النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

ونوّه، إلى أنه ما بين التصعيد والتهدئة تشهد منطقة الشرق الأوسط أزمة جديدة تضاف إلى أزماتها الملتهبة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط مساع إقليمية ودولية لمنع تصعيد في المنطقة حتى لا تتحول إلى ساحة حرب شاملة يدفع ثمنها العالم أجمع.