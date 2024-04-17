القوات الجوية الإيرانية تتأهب للرد الإسرائيلى

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن القوات الجوية الإيرانية تتأهب للرد الإسرائيلي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالرد بشكل هائل وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من إيران.

هجوم إيران

ونفّذت إيران، السبت الماضي، هجوما بمسيَّرات وصواريخ على إسرائيل، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه إيران، بعد نحو أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بـ«مسيّرات وصواريخ» على إسرائيل ردًا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي، ونُسب إلى إسرائيل، وتسبب في مقتل 16 شخصًا، بينهم عناصر وقياديّان في الحرس الثوري الإيراني.