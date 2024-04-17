حزب الله يستهدف عدة مواقع للاحتلال فى تلال كفرشوبا جنوب لبنان

استهدف حزب الله اللبناني، مواقع الاحتلال الإسرائيلي في الرمثا في تلال كفرشوبا جنوب لبنان، محققًا إصابات مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

كما استهدف حزب الله ‏ثكنة ‏زبدين الواقعة في مزارع شبعا المحتلة برشقات صاروخية، محققًا أيضًا إصابات مباشرة فيها.

استهداف قاعدة ميرون

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن استهدافه ‏وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، مؤكدًا إصابة تجهيزاتها وتدميرها.

وأضاف حزب الله في بيان له، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن الاستهداف جاء دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.