الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة: المواجهة بين إيران وإسرائيل لا تخدم القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قالت الدكتورة ولاء بطاط، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة خضوري وباحثة في قضايا وحقوق الطفل، إن المواجهة التي تحدث اليوم بين إيران وإسرائيل هي مواجهة تتعلق بإيران بشكل مباشر، ولم تكن من أجل غزة ولو كانت من أجل غزة لحدثت قبل ذلك بكثير أي في فترة الحرب في بداية الحرب ومنتصفها وأوجه الحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي الكبير على القطاع الذي حدث وأودى بحياة أكثر من 15 ألف طفل شهيد وأكثر من 33 ألف شهيد وما يقارب 100 ألف جريح. 

وأضافت بطاط، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المواجهة أو ما يحدث ما بين إيران وإسرائيل اليوم بالطبع لا يخدم القضية الفلسطينية بالعكس تمامًا هو شتت الأنظار عما يحدث في غزة ويعيد حالة الدعم والمساندة الغربية لإسرائيل بعدما سُلبت قليلًا في الحرب على غزة، ونحن لا نستطيع انكار حتى وفي حالة قصور المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة، إلا أن هناك حالة رأي عام تشكلت على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. 

وأوضحت أن ما يحدث يمكن أن يشتت الأنظار عن ما يحدث في غزة، وللأسف حدث هذا وكل مواجهة إذا ما استمرت قليلًا وإذا ما استمرت في الأيام القريبة القادمة بالطبع ستشتت الأنظار عن ما يحدث في غزة، فلا بد من التذكير بأن ما زال كل يوم هناك شهداء وهناك جرحى وهناك بيوت تقصف وأيضًا في الضفة الغربية بيوت تحرق وشهداء أيضًا واعتداءات المستوطنين، كل هذا لم يتم التركيز عليه خلال الفترة الماضية لنعد نتحدث عن ما يمكن أن يشكله الرأي العام وقد شكله.

وأكدت أن هذه سابقة منذ سنوات في تاريخ القضية الفلسطينية لم يحدث أن يتضامن العالم بأجمعه مع القضية الفلسطينية كما حدث ما بعد 7 أكتوبر نتيجة الجرائم الفادحة التي حدثت بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش إيران المواجهة إسرائيل العدوان الإسرائيلى الحرب القضية الفلسطينية

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