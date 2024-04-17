الأربعاء 17 أبريل 2024
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الصحة

ما هي العلاقة بين ارتجاع المريء والتهاب الجيوب الأنفية؟

ارتجاع المريء
ارتجاع المريء

يشكل ارتجاع عصائر المعدة، بما في ذلك الأحماض والأطعمة التي يتم تناولها في بعض الأحيان، مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المريء.

تشمل أعراض ارتجاع المريء الشائعة نوبات متكررة من حرقة المعدة، وصعوبة البلع ، وبحة في الصوت، والإحساس بغصة في الحلق، والسعال المزمن وتطهير الحلق، وتراكم المخاط في الحلق، يمكن أن يعاني الإنسان من واحد أو أكثر من هذه الأعراض، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

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ما هي العلاقة بين ارتجاع المريء والتهاب الجيوب الأنفية؟

في بعض الأحيان، يمكن أن تحاكي أعراض ارتجاع المريء بعض أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وقد يكون الإحساس بالتصريف الخلفي للأنف والحاجة إلى تنظيف الحلق باستمرار بسبب التنقيط الأنفي الخلفي، ولكنه قد يكون أيضًا بسبب ارتجاع المريء.

عندما تظهر أعراض الارتجاع الحمضي، فإنها يمكن أن تساهم في بعض الأحيان في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وهذا يعني أن الحمض يمكن أن يصل إلى أنفك وجيوبك الأنفية (على سبيل المثال، أثناء استلقائك نائمًا)، ويمكن أن يؤدي هذا الحمض إلى التهاب الأنف وتهيج البطانة، هذه المشكلة أكثر شيوعًا عند الأطفال، ولكنها قد تظهر أيضًا عند البالغين.

نمط الحياة والتغيرات الغذائية

  • لا تشرب الكحول، ولا تدخن، كل من النيكوتين والكحول يهيجان المعدة ويزيدان من إنتاج الحمض.
  • تجنب الملابس الضيقة حول الخصر – الكورسيهات والأحزمة.
  • تجنب الانحناء.
  • فقدان الوزن.
  • ارفع رأسك عند الاستلقاء، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك ليس باستخدام الوسائد، بل عن طريق رفع رأس السرير، ويمكن القيام بذلك عن طريق انزلاق الكتل أسفل الأرجل عند رأس السرير أو إسفين أسفل رأس المرتبة.

التعديلات الغذائية

قد ترغب في تجنب القهوة والشاي والمشروبات الغازية والكحول والأطعمة المقلية الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والفواكه والعصائر الحمضية وعصير الطماطم وعصير البرتقال وعصير الجريب فروت والطماطم والبصل والنعناع والنعناع والشوكولاتة والجبن والبيض.

تجنب الوجبات الكبيرة، خاصة في المساء، لا تستلقي مباشرة بعد تناول الطعام، ويجب عليك أن تترك ثلاث إلى أربع ساعات بعد العشاء والاستلقاء، اجعل وجبة منتصف النهار هي الوجبة الأثقل في اليوم وتناول وجبات صغيرة ومتوازنة.

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