الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟.. العلاجات المنزلية لعلاج العدوى

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب أو تورم في الجيوب الأنفية، يسبب عدم الراحة وله أعراض مثل ألم الوجه واحتقان الأنف وإفرازات الأنف السميكة والصداع وانخفاض حاسة الشم والتعب والحمى، تعتبر عدوى الجيوب الأنفية والتهاب الجيوب الأنفية الحاد والمزمن والبكتيريا والفيروسات والفطريات والعلاجات المنزلية مهمة للإدارة.

التهاب الجيوب الأنفية

وفقا لموقع hindustantimes. التهاب الجيوب الأنفية، المعروف أيضًا باسم عدوى الجيوب الأنفية، هو حالة شائعة تتميز بالتهاب أو تورم الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية هي تجاويف مملوءة بالهواء تقع خلف الجبهة والخدين والأنف والعينين. عندما تصبح الجيوب الأنفية مسدودة ومملوءة بالسوائل بسبب الالتهاب، يمكن أن تنمو البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا، ويستمر لأقل من أربعة أسابيع، أو مزمنًا، ويستمر لفترة أطول لعدة أشهر على الرغم من العلاج.

 

تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية ما يلي: ألم أو ضغط في الوجه، خاصة حول الخدين والجبهة والعينين. احتقان الأنف أو انسداده، مما يجعل التنفس عبر الأنف صعبًا. 

- إفرازات أنفية سميكة قد تكون صفراء أو خضراء اللون. التنقيط الأنفي الخلفي، حيث يتدفق المخاط إلى أسفل الحلق، مما يسبب التهاب الحلق أو السعال.

 الصداع، خاصة حول الجبهة أو خلف العينين.

 انخفاض حاسة الشم والتذوق. التعب أو الشعور بالضيق.

 حمى أو آلام خفيفة في الجسم في بعض الحالات. 

على الرغم من أن التهاب الجيوب الأنفية قد يكون مزعجًا ومزعجًا، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض وتعزيز التعافي. 

من المهم ملاحظة أن هذه العلاجات قد لا تكون مناسبة للجميع، ويجب على الأفراد المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد أو المزمن استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

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