الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تتعامل مع آلام المرىء لتجنب وجعها؟

المريء
المريء

يعانى مريض ارتجاع المريء من مشاكل صحية عديدة، ولا يعلم كيفية التخلص من المشاكل المتعلقة بارتجاع المريء، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة للتعامل مع مشكلة ارتجاع المريء، وذلك من أجل التسهيل على مريض ارتجاع المريء الأمر.

فكما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من النصائح التى تساعد فى التعامل مع مشكلة ارتجاع المريء، والتى تتمثل أهمها في: تجنب بعض الأطعمة التى تسبب تهيج المريء وزيادة مشكلاته، والتى يتمثل أهمها في: الطماطم والحمضيات والنعناع والشوكولاتة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، كما يمكن أن تؤدي الوجبات الدسمة أو الغنية بالتوابل الحارة إلى تفاقم الحالة.

مضغ الطعام جيدًا يقلل من فرص مشكلات ارتجاع المرىء 

وحسبما ذكر في الموقع، فمن ضمن النصائح التى تساعد على الوقاية من المشكلات المتعلقة بارتجاع المريء: تجنب الأكل بشكل سريع، خاصة أن تناول الأكل سريعا يتسبب في زيادة مشكلات ارتجاع المريء، فمضغ الطعام يزيد من قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام بشكل أفضل، وبالتالى عدم التعرض للإصابة بمشكلات ارتجاع المريء.

المخلل

وكما جاء في الموقع، فمن ضمن النصائح التى تساعد فى تجنب مشكلات ارتجاع المريء عدم تناول الطعام قبل النوم بـ2- 3 ساعات، والإكثار من شرب الماء على مدار اليوم يساعد بصورة كبيرة في تقليل مشكلات ارتجاع المريء، ويجب الحرص على التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على وزن صحي، كما يجب الحرص على عدم تناول المخللات التى تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية الخاصة بارتجاع المريء، ويجب الحرص على الابتعاد عن الأطعمة المالحة التى تتسبب في الكثير من المشكلات المتعلقة بارتجاع المريء.

 

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