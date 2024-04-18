حلول طبيعية لمشاكل الجهاز الهضمي.. نصائح من خبير تغذية

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ينبغى الرفق بالمعدة خاصة بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر والعودة بالتدريج إلى النمط الغذائى لما قبل رمضان لتحاشى اضطرابات الجهاز الهضمى والتلبك المعوى والانتفاخ والإسهال الحاد ومغص المعدة والتسمم الغذائى الناتج عن الإفراط فى تناول حلوى العيد بصفة خاصة.

احمى نفسك وأسرتك

وقدم الدكتور مجدى بدران، روشته صحية من خلال موقع “الدستور”، للقضاء على انتفاخ واضطرابات المعدة، الناتجة من سوء التغذية، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية لحمايتك وحماية أسرتك من الأمراض المفاجئة.



1 - تجنب الأطعمة المقلية فى الغذاء، والحد من تناول أطعمة دسمة والنشويات والحلوى خاصة فى العشاء واستبدالها بأطعمة خفيفة مثل وجبة الإفطار.

2 - تناول من 4 - 5 وجبات يومية محضرة بالمنزل، مع تصغير حجم الوجبات وتجنب الإفراط فى تناول الأغذية الدسمة وتناول الفاكهه بدلاً من الحلوى، وشرب عصائر الفاكهه الطبيعية بدلاً من المشروبات الصناعية المحلاة والمياه الغازية الى جانب تناول الخضراوات النيئة الطازجة لاحتوائها على الألياف التى ترفع المناعة .

3 - الحذر من التدخين لأن له علاقة هامة بالجهاز الهضمى حيث يقلل من إفراز اللعاب الهام لبدء عملية الهضم ويزيد التدخين من إفراز حمض المعدة مما يزيد من حموضتها وآلامها بالاضافة الى أنه يقلل من كفاءة العضلات التى تتحكم فى الفتحة الموجودة بين المرىء والمعدة "فتحة الفؤاد" وبالتالى يزيد من إرتجاع الحامض المعدى الى المرىء ومن تكوين حصوات المرارة الصفراوية ويضر الكبد ويقلل من كفاءته فى التخلص من السموم.

4 - إحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة مصادر طبيعيه للفيتامينات والمواد الطبيعيه المضاده للأكسدة، مثل الفراولة تخفض الدهون الضارة ، وترفع المناعة وغنية بمضادات الأكسدة، وترفع المناعة، الثوم والبصل والكرنب الأحمر والفجل والجرجير والبصل الأخضر العدس يرفع المناعة وهو مصدر جيد جدا للألياف الغذائية، وحمض الفوليك والمنجنيز.

5 - تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك، ويسبب نقص الزنك نقص المناعة، بل قد يهاجم جهاز المناعة نفسه، بدلًا من حمايته ، يؤثر بصورة سلبية على التمثيل الغذائى لفيتامين أ ، فهو يقلل من امتصاصه، وانتقاله إلى الدم، واستفادة الأنسجة من فيتامين أ.