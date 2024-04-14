الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

لمرضى جرثومة المعدة.. 7 نصائح يجب اتباعها

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

جرثومة المعدة أو Helicobacter pylori هى جرثومة تعيش في بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة وتعتبر سببًا شائعًا للتهاب المعدة وقرح المعدة.

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من هذه العدوى، ويحتاجون إلى اتباع نصائح خاصة للحفاظ على صحتهم والتغلب على الأعراض.

في السطور التالية، يستعرض “الدستور” بعض النصائح المهمة التي يجب على مرضى جرثومة المعدة اتباعها لتخفيف الأعراض وتسريع عملية الشفاء، كما سنتناول توجيهات متعلقة بالتغذية، وأساليب التخفيف من الأعراض، وكيفية الحفاظ على الصحة العامة.

النصائح التي يجب على مرضى جرثومة المعدة اتباعها

 اتباع نظام غذائي صحي:

 تناول الوجبات الصغيرة بشكل متكرر بدلًا من تناول وجبات كبيرة قد يخفف من أعراض جرثومة المعدة. تجنب الأطعمة الحارة والحمضية والدهنية التي يمكن أن تزيد من التهيج في المعدة.

تجنب المثيرات:

 تجنب المثيرات التي قد تزيد من أعراض جرثومة المعدة مثل التدخين والكافيين والكحول.

شرب الماء:

 شرب الكميات الكافية من الماء يساعد في تخفيف الأعراض ويسهم في تطهير المعدة من الجراثيم.

أبرزها فقدان الشهية والإسهال.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة

الراحة والنوم الجيد:

 الحصول على كافة الراحة والنوم الجيد يساعد في تعزيز نظام المناعة وتسريع عملية الشفاء.

الالتزام بالعلاج الطبي:

 اتباع تعليمات الطبيب بشأن تناول الأدوية بانتظام والمدة المحددة، وعدم التوقف عن تناول العلاج دون استشارة الطبيب.

تجنب الإجهاد:

 ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد النفسي الذي قد يزيد من أعراض جرثومة المعدة.

متابعة الطبيب بانتظام:

 الخضوع لفحوصات واختبارات منتظمة للتأكد من شفاء العدوى وتقييم أي تغييرات في الحالة الصحية.

باتباع هذه النصائح، يمكن لمرضى جرثومة المعدة تخفيف الأعراض وتسريع عملية الشفاء. ومن الضروري استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي تغييرات في النظام الغذائي أو العلاج.

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