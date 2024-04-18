حلول فعالة لحرقة المعدة الناتجة عن الأدوية

حرقة المعدة هى شكل من أشكال عسر الهضم الذي يحدث عندما يعود حمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يربط المعدة بالحلق، قد يشير الأشخاص أيضًا إلى حرقة المعدة على أنها ارتجاع حمضي، ومرض الجزر المعدي المريئي هو نتيجة لحرقة المعدة المتكررة والمزعجة.

في حين أن بعض الأدوية يمكن أن تخفف من حرقة المعدة، إلا أن بعضها الآخر يمكن أن يزيد الأمر سوءًا أو يؤدي إلى حدوثه، وتشمل الأدوية التي تسبب حرقة المعدة المضادات الحيوية ومكملات الحديد أو البوتاسيوم ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

كيفية التخلص

ينصح بتناول الكثير من الماء فهي تساعد على تقليل أعراض الارتجاع.

إذا كان من الممكن تناول الدواء مع الطعام، استشر مقدم الرعاية الصحية أولًا، ويجب التأكد من أن الطعام لا يتداخل مع كيفية امتصاص الأدوية في جسمك.

من الجيد أيضًا تناول الأدوية التي تسبب حرقة المعدة أثناء الجلوس في وضع مستقيم، ستحتاج أيضًا إلى الانتظار حوالي 30 دقيقة أو أكثر قبل الاستلقاء بعد تناولها.

تغييرات نمط الحياة

العديد من التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تقلل أو تمنع حرقة المعدة، قد يساعد دمج هذه التغييرات في روتينك اليومي على:

1 - تناول وجبات صغيرة والانتظار لمدة ثلاث ساعات على الأقل للاستلقاء بعد تناول الطعام.

2 - فقدان الوزن.

3 - الإقلاع عن التدخين أو استخدام التبغ.

4 - تقليل التوتر.

هناك أيضًا العديد من الأطعمة والمشروبات التي قد ترغب في تجنبها والتي يمكن أن تسبب حرقة المعدة..يشملوا:

1 - المشروبات الكربونية.

2 - الحمضيات والعصائر

3 - الكافيين (بما في ذلك الشوكولاتة).

4 - منتجات الألبان كاملة الدسم.

5 - النعناع.

6 - الأطعمة الحارة أو الدهنية أو المقلية.

7 - الطماطم.