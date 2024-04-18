الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

حلول فعالة لحرقة المعدة الناتجة عن الأدوية

حرقة المعدة
حرقة المعدة

حرقة المعدة هى شكل من أشكال عسر الهضم الذي يحدث عندما يعود حمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يربط المعدة بالحلق، قد يشير الأشخاص أيضًا إلى حرقة المعدة على أنها ارتجاع حمضي، ومرض الجزر المعدي المريئي هو نتيجة لحرقة المعدة المتكررة والمزعجة.

في حين أن بعض الأدوية يمكن أن تخفف من حرقة المعدة، إلا أن بعضها الآخر يمكن أن يزيد الأمر سوءًا أو يؤدي إلى حدوثه، وتشمل الأدوية التي تسبب حرقة المعدة المضادات الحيوية ومكملات الحديد أو البوتاسيوم ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

txt

لمرضى جرثومة المعدة.. 7 نصائح يجب اتباعها

كيفية التخلص 

ينصح بتناول الكثير من الماء فهي تساعد على تقليل أعراض الارتجاع.

إذا كان من الممكن تناول الدواء مع الطعام، استشر مقدم الرعاية الصحية أولًا، ويجب التأكد من أن الطعام لا يتداخل مع كيفية امتصاص الأدوية في جسمك.

من الجيد أيضًا تناول الأدوية التي تسبب حرقة المعدة أثناء الجلوس في وضع مستقيم، ستحتاج أيضًا إلى الانتظار حوالي 30 دقيقة أو أكثر قبل الاستلقاء بعد تناولها.

تغييرات نمط الحياة 

العديد من التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تقلل أو تمنع حرقة المعدة، قد يساعد دمج هذه التغييرات في روتينك اليومي على:

1 - تناول وجبات صغيرة والانتظار لمدة ثلاث ساعات على الأقل للاستلقاء بعد تناول الطعام.
2 - فقدان الوزن.
3 - الإقلاع عن التدخين أو استخدام التبغ.
4 - تقليل التوتر.

هناك أيضًا العديد من الأطعمة والمشروبات التي قد ترغب في تجنبها والتي يمكن أن تسبب حرقة المعدة..يشملوا:

1 - المشروبات الكربونية.
2 - الحمضيات والعصائر
3 - الكافيين (بما في ذلك الشوكولاتة).
4 - منتجات الألبان كاملة الدسم.
5 - النعناع.
6 - الأطعمة الحارة أو الدهنية أو المقلية.
7 - الطماطم.

حرقة المعدة المعدة أمراض المعدة اسباب حرقة المعدة أعراض حرقة المعدة

مواد متعلقة

كيف يمكنك مساعدة شخص يعاني من نوبة الهلع؟

ما هي العلاقة بين ارتجاع المريء والتهاب الجيوب الأنفية؟

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

طبيب لـ "الدستور": 9 ممارسات صحية تقوي جهازك المناعى

مع عودة تخفيف الأحمال.. نصائح للمستهلكين تجنبا للحوادث والحرائق

حصان تشارلى.. تشنجات عضلية مفاجئة ومؤلمة

أخبار فاتتك|إسرائيل تغتال عنصرًا بحزب الله واستعدادات لامتحانات الشهادات

تتجاوز الـ30 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل| تضاهى الترسانات العالمية.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة اليخوت

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

قرار جديد بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

نبل يليق بنجم كبير.. أحمد عبد العزيز يعتذر لشاب ويوجه رسالة قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين